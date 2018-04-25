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За круглым столом "Белой Руси" обсудили концепцию законопроекта "О предупреждении насилия в семье"
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25 Апреля 2018 21:19

За круглым столом "Белой Руси" обсудили концепцию законопроекта "О предупреждении насилия в семье"

Что касается другой актуальной для Беларуси, как впрочем и многих стран мира, проблемы бытового насилия, то ограждать жертв домашнего произвола от агрессора планируется без обращения в госорганы самих потерпевших. Сегодня треть пострадавших женщин замалчивают подобные факты. Причем большая часть случаев напрямую связана с употреблением спиртных напитков. Сегодня за круглым столом в общественной организации "Белая Русь" обсудили концепцию законопроекта "О предупреждении насилия в семье", который уже осенью должен отправиться на согласование Президенту. В МВД заявляют, что для принятия мер необязательно будет заявление жертвы.

Также планируется, что прокурор сможет без согласия потерпевшей применять меры процессуального характера в отношении виновного, если будет установлено, что для жертвы имеется угроза для жизни и здоровья.    

  

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