За 50 дней до зимней Олимпиады стартовала акция "Разам з камандай!"

21 Декабря 2017 19:08

До старта главных зимних игр четырехлетия остается 50 дней. Белорусы дают официальный отсчет. Сегодня началась акция "Разам з камандай!".

На протяжении месяца каждый желающий может придумать лозунг нашей команде - сфотографироваться на фоне спортивных объектов с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, а также направить пожелания в адрес спортсменов, которые совсем скоро будут представлять Беларусь на Играх в Пхенчхане.

Эти фотографии необходимо размещать на своих страницах в социальных сетях с официальными хештегами акции. Сейчас они на ваших экранах. Лучшие работы организаторы доставят в штаб белорусской делегации - в олимпийскую деревню в Южной Корее.

Итоги акции будут подведены после завершения Олимпиады. Победители получат памятные сувениры. Первыми, кто присоединился к движению, стали сами атлеты, а также учащиеся 7 класса гимназии № 43 города Минска и студенты Университета физкультуры.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.