Юрий Шевчук работает практически на высоте, с которой пролетит авиация во время парада

Мы перемещаемся практически на высоту, на которой пролетит авиация во время парада. Юрий Шевчук работает на крыше высотки на проспекте Победителей. Юра, в прошлом включении Вы сказали, что находитесь на связи с аэродром Мачулищи и сообщите нам, как только авиация поднимется в воздух. Ну что, взлетели? (прямое включение).

Пока нет, но как мне сообщили, летчики уже на низком старте. Как только асы получат сигнал, они начнут поднимать свои вертолеты и самолеты в воздух. Планируется, что все машины взлетят с аэродрома Мачулищи за 13 минут и будут над стелой «Минск - город-герой» меньше чем через полчаса.

Сейчас по традиции картинка от нашей съемочной группы с высоты птичьего полета. Как вы можете видеть на своих экранах, свободных мест возле стелы «Минск - город-герой» практически не осталось. Все места на трибунах заняты, вдоль проспекта Машерова яблоку тоже негде упасть. Тем не менее, люди продолжают идти. Как видно, на контрольно-пропускных пунктах очереди меньше не становятся. Вообще картинка сверху напоминает грандиозное событие. Отсюда видно, что масштабы более чем внушительные. Мне, конечно, сложно говорить о каких-либо цифрах, но навскидку могу сказать, что на парад пришли уже тысячи людей. Я надеюсь, что пройти КПП до начала движения техники смогут все желающие, ведь посмотреть будет на что.

Как подсказывает мне телеоператор, на мой мобильный телефон звонит человек из Министерстсва обороны, а это значит, что первые вертолеты-флагоносцы уже поднимаются в воздух, авиационная составляющая парада уже приближается к нам.