Юрий Шевчук будет наблюдать за парадом с самой высокой точки - на крыше дома по проспекту Победителей

В эфире "Беларусь 1" мы покажем больше, чем можно будет увидеть даже стоя на трибунах на проспекте Машерова.

И с нами на связи Юрий Шевчук.

Юрий, с праздником! Судя по картинке, вы будете наблюдать парад с точки, откуда еще никто и никогда до вас этого не делал? (прямое включение)

Да, коллеги, это чистая правда. Я нахожусь на крыше дома № 39 по проспекту Победителей. Действительно, до меня отсюда парад еще никто не видел. В прошлом году мой коллега Стас Липский покорил крышу гостиницы "Планета", но я в этом году взобрался еще выше.12-этажное здание этого жилого дома на пару метров выше, чем гостиница. Поэтому можно сказать, что лучше меня в этом году рассмотреть парад смогут только летчики, которые будут пролетать над стелой "Минск - город-герой".

Кстати, о летчиках. Планируется, что в этом году в параде примет участие около полусотни асов. Организаторы умышленно сделали так, чтобы представительство вертолетов и самолетов было примерно одинаковым, а полет стал по-настоящему эффектным. За счет чего - обязательно расскажу в своем следующем прямом включении. А закончу, пожалуй, тем, что же сейчас можно увидеть возле стелы "Минск - город-герой" с высоты птичьего полета. Большого скопления людей пока не наблюдается, но зрители потихоньку стягиваются и некоторые даже уже заполняют трибы.

Поэтому, если вы, уважаемые телезрители, до сих пор думаете идти ли на парад или нет, скорее решайтесь, ведь пока у вас есть уникальная возможность занять самые лучшие места и наблюдать за военной техникой буквально на расстоянии вытянутой руки. А если кто-то желает увидеть парад с самой высокой точки, то советую следить за моими прямыми включениями и смотреть трансляцию, которую организовала Белтелерадиокомпания, ведь одна из камер будет передавать картинку именно с этой крыши.