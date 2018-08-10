Юбилей сегодня празднует Союз поляков Беларуси

Общественное объединение создали в 88-м. Тогда еще ассоциация называлась культурно-просветительской. Эти функции актуальны и сегодня. Сохранность польских традиций - по-прежнему миссия номер один. И здесь, в толерантной Беларуси, где проживают около 140 национальностей и народностей, в этом вопросе нет препятствий. Тем более что наши страны долгое время находились в одних исторических параллелях. За 30 лет плодотворной работы союз дорос до республиканского масштаба. В составе - 75 отделов по всей Беларуси. Чем сегодня живет крупнейшее польское общественное объединение - в репортаже Нины Можейко.

Цветочная вышивка - самый популярный орнамент польского костюма. Каждое соцветие со смыслом. В таких расписных корсетах солистки ансамбля "Ивенчанка" покорили не одну сотню зрителей не только в Беларуси, но и за рубежом. Международные гастроли в их графике появляются регулярно.

Происхождение - главный мотиватор узнавать больше о своих корнях. Этнических поляков в Беларуси больше 3 % населения, т.е. каждый 32-й. Следующая после самой внушительной - русской - диаспора. Всего в нашей стране проживают более 140 национальностей и народностей. И только 25 из них создали объединения, подобные Союзу поляков.

Постоянную прописку - Соломенная, 23 - общественное объединение получило в 2002. Тогда специально для Союза поляков приобрели вот это здание. Дом польский - таких по всей стране, включая этот, 17. В одной только Минской области 5. Но именно этот, столичный, считают своей штаб-квартирой.

Под одной крышей союза более 5 тысяч участников, в основном поляков по происхождению. И не только. Устав организации допускает. Сегодня это масштабная структура - 75 отделов по всей стране. Главная цель - сохранение и поддержание традиций. Именно культурно-просветительской организация называлась 30 лет назад.

Мечислав Лысый, председатель Союза поляков Беларуси:

"Благодаря такому духу патриотизма мы первыми подали пример и другим национальностям. Ведь сегодня аналогичных союзов, похожих на наш, в республике несколько десятков, официально зарегистрированных. Мы взаимодействуем со всеми, но мы горды тем, что Союз поляков - одна из первых или первая организация такого плана, которая возникла в республике".

Язык Мицкевича преподает Мискевич. Панны и панове готовятся к поступлению в вузы. Специально для них летний интенсив - три раза в неделю по четыре академических часа. Учат живой язык из уст ровесников и блогеров. Методика позволит им выйти на разговорный уровень А2 уже к сентябрю.

Народные ярмарки, музыкальные фестивали в центре и регионах. Как принято, по-соседски к другу другу ходим в гости. Культура - лучший дипломат. Народная мудрость с 30-летним опытом.