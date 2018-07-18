Ю. Сенько: Годовой транзит грузов через Беларусь может достигнуть рекордных 60 миллионов тонн

Каждая седьмая таможенная декларация в Беларуси выпускается в автоматическом режиме, а оформляется в среднем до двух минут. Всего за первое полугодие таких экспортных деклараций выпущено более 40 тысяч, и все благодаря современным цифровым системам. Это эффективно и для бизнеса, и для экономики страны в целом. Годовой транзит грузов через Беларусь может достигнуть рекордных 60 миллионов тонн. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил глава Таможенного комитета Юрий Сенько.

Кстати, белорусские информационные технологии здесь работают не только на экономику нашей страны. Возможность автоматического выпуска товаров была заложена в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза именно по инициативе Беларуси.