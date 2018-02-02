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Языковой и культурный центр Азербайджана появится в лингвистическом университете Минска
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2 Февраля 2018 15:28

Языковой и культурный центр Азербайджана появится в лингвистическом университете Минска

Сегодня подписано соответствующее соглашение. На первую совместную научную конференцию преподаватели и студенты отправятся в Баку в апреле.

А с нового учебного года в расписании студентов-лингвистов появятся занятия по изучению языка и культуры Азербайджана. Также в планах организовать выпуск совместного научного журнала.  

  

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