Языковой и культурный центр Азербайджана появится в лингвистическом университете Минска

2 Февраля 2018 15:28

Сегодня подписано соответствующее соглашение. На первую совместную научную конференцию преподаватели и студенты отправятся в Баку в апреле.

А с нового учебного года в расписании студентов-лингвистов появятся занятия по изучению языка и культуры Азербайджана. Также в планах организовать выпуск совместного научного журнала.