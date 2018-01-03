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3 Января 2018 13:07

Январь теперь можно считать грибным месяцем

В лесах возле Гродно из-за теплой погоды появились первые грибы.

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