16 Декабря 2017 21:23

Белтелерадиокомпания продолжает съемки новых выпусков одного из самых молодых, но в то же время самого рейтингового продукта. Телевизионное интеллектуальное шоу "Я знаю!" - это совместный проект генерального продюсерского центра крупнейшего медиахолдинга и Министерства образования Беларуси. Чтобы принять участие в проекте, ребята прошли отборочные туры в своих школах и районах, объединились в команды. На съемочной площадке побывала Ольга Медведь.

Они блистали знаниями и не мечтали блистать на экранах телевизоров. Они с пристрастием держат в руках не гаджеты, а учебники и энциклопедии. Главный телекласс страны "Я знаю!" продолжает соревнование на эрудированность, в этот раз среди учеников 8, 9, 10 и 11 классов.

Ринг знатоков развернулся во Дворце спорта. На основной площадке 12 участников, у каждого своя информационная панель. Перед началом записи эфирного варианта все школьники сами тестируют технологию игры. От старта до суперфинала интеллектуалов отделяют 4 тура, по ходу которых шоу покидает по несколько конкурсантов. За право быть в финале борются лишь два вундеркинда, которые в течение игры дали максимальное количество правильных ответов.

Вторая часть съемочной площадки - это так называемая учительская. Здесь сопровождающие педагоги и родители с экрана наблюдают за ходом игры, здесь же встречают своих триумфаторов или тех, кому до победы не хватило несколько правильных ответов. Кстати, среди заданий "Я знаю!" не только школьная программа. Участников проверяют на общую эрудицию во всех сферах. Например, теперь уже суперфиналист Роман Жарносенко из Осиповичей - профи в биологии и астрономии. Задуматься юного гения заставил вопрос из мира спорта.

На данный момент зрители по другую сторону экрана уже смогли не только оценить более десятка выпусков интеллектуального шоу "Я знаю!", но и ответить на вопросы вместе со своими фаворитами.

За кадром одного из самых рейтинговых проектов работают более полусотни телевизионщиков. Если каждый участник проходит одну игру, то команда за пределами интеллектуального ринга в день по три. Таким образом за пятидневный съемочный цикл телепрофессионалы обеспечивают эфир сразу на несколько месяцев.

1-й сезон эрудит-шоу "Я знаю!" состоит из цикла программ, 33 выпуска распланированы вплоть до мая. Чтобы следить за ходом игры достаточно включать первую кнопку каждую субботу в 14:00.