17 Октября 2017 21:20

Ожидаемым спортивным событием станут Евроигры, которые в 2019 году примет Минск, и которые сегодня презентовали в ходе другого масштабного форума - фестиваля молодежи и студентов. Напомним, он проходит в России. Выставку YouthExpo в Сочи сегодня посетили более 20 тысяч человек. А главной медийной персоной дня стал скандально знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер. С последними молодежными новостями наш корреспондент





Молодые таланты нужно воспитывать. Такого мнения придерживаются в сочинском "Сириусе". Образовательный центр - один из ведущих в России по работе с одаренной молодежью. Министр образования Беларуси, руководитель делегации нашей страны Игорь Карпенко зашел в научные лаборатории по физике и химии, посетил ледовую арену, где тренировки-интенсивы проводят молодежные хоккейные команды из всей России.





О том, какая она - современная молодежь, и как использовать ее неуемный потенциал, белорусские делегаты сегодня говорили с главным организатором фестиваля в Сочи. Для журналистов, которых сейчас в Сочи несколько тысяч, пообщаться лично с Николасом Пападимитриу - задача почти невыполнимая. Но для нашего телеканала руководитель оргкомитета ВФМС сделал исключение.





Николас Пападимитриу, председатель Международного организационного комитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов - 2017: "Конечно, для нас очень важно участие Беларуси в фестивале. И мы рады, что ваша делегация такая представительная. Белорусский союз молодежи - давний партнер и союзник Всемирной федерации демократической молодежи, и я очень надеюсь, что молодые люди из Беларуси смогут оказать содействие в решении глобальных проблем - в установлении и поддержании мира, в солидарности стран и их дружественных отношениях".





В главном медиацентре не прекращает работу огромная экспозиция стран - участниц фестиваля. Последние разработки IT-сферы, гейм-индустрии, авиамоделирования - здесь.



