Общество
17 Октября 2017 21:20
Выставку YouthExpo в Сочи сегодня посетили более 20 тысяч человекОжидаемым спортивным событием станут Евроигры, которые в 2019 году примет Минск, и которые сегодня презентовали в ходе другого масштабного форума - фестиваля молодежи и студентов. Напомним, он проходит в России. Выставку YouthExpo в Сочи сегодня посетили более 20 тысяч человек. А главной медийной персоной дня стал скандально знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер. С последними молодежными новостями наш корреспондент Надежда Сербиненко.
Молодые таланты нужно воспитывать. Такого мнения придерживаются в сочинском "Сириусе". Образовательный центр - один из ведущих в России по работе с одаренной молодежью. Министр образования Беларуси, руководитель делегации нашей страны Игорь Карпенко зашел в научные лаборатории по физике и химии, посетил ледовую арену, где тренировки-интенсивы проводят молодежные хоккейные команды из всей России.
О том, какая она - современная молодежь, и как использовать ее неуемный потенциал, белорусские делегаты сегодня говорили с главным организатором фестиваля в Сочи. Для журналистов, которых сейчас в Сочи несколько тысяч, пообщаться лично с Николасом Пападимитриу - задача почти невыполнимая. Но для нашего телеканала руководитель оргкомитета ВФМС сделал исключение.
Николас Пападимитриу, председатель Международного организационного комитета Всемирного фестиваля молодежи и студентов - 2017: "Конечно, для нас очень важно участие Беларуси в фестивале. И мы рады, что ваша делегация такая представительная. Белорусский союз молодежи - давний партнер и союзник Всемирной федерации демократической молодежи, и я очень надеюсь, что молодые люди из Беларуси смогут оказать содействие в решении глобальных проблем - в установлении и поддержании мира, в солидарности стран и их дружественных отношениях".
В главном медиацентре не прекращает работу огромная экспозиция стран - участниц фестиваля. Последние разработки IT-сферы, гейм-индустрии, авиамоделирования - здесь.
Фестиваль - это и огромная дискуссионная площадка. Со студентами со всего мира здесь свободно общаются политики, актеры, писатели, бизнесмены и сильнейшие спортсмены мира. В составе белорусской делегации - олимпийский чемпион Александр Богданович. Он вместе со студентами презентует на фестивале II Евроигры.
Огромные очереди выстроились и перед конференцией с гостем из Франции. Автор нашумевших романов - "99 франков", "Любовь живет три года" - на конференцию с Бегбедером попали далеко не все желающие. Участникам фестиваля француз дал 4 совета: выходить на улицы, читать книги, путешествовать и не слушать никаких советов - в особенности, от старого француза.
Фестиваль продолжается. В ближайшие дни участников ждет международный кинофорум и саммит молодых профессионалов в сфере спорта.
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