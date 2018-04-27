Выставка "СМИ в Беларуси" пройдет с 3 по 5 мая

27 Апреля 2018 15:08

Около 400 редакций печатных изданий и телеканалов примут участие в 22-й специализированной выставке "СМИ в Беларуси". Она пройдет с 3 по 5 мая. На выставке будет представлена и иностранная пресса - из Польши, Литвы, Украины, Китая, Латвии и Казахстана. Российские коллеги проведут мастер-класс по интернет-журналистике. Во время выставки вручат и награды победителям национального конкурса "Золотая литера".

Отметим, что один из дней выставки станет полностью детским. Также будет и день региональных СМИ.