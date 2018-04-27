Главная>>Общество>>Выставка "СМИ в Беларуси" пройдет с 3 по 5 мая
Общество
RSS
Выставка "СМИ в Беларуси" пройдет с 3 по 5 мая
Скачать Поделиться

27 Апреля 2018 15:08

Выставка "СМИ в Беларуси" пройдет с 3 по 5 мая

Около 400 редакций печатных изданий и телеканалов примут участие в 22-й специализированной выставке "СМИ в Беларуси". Она пройдет с 3 по 5 мая. На выставке будет представлена и иностранная пресса - из Польши, Литвы, Украины, Китая, Латвии и Казахстана. Российские коллеги проведут мастер-класс по интернет-журналистике. Во время выставки вручат и награды победителям национального конкурса "Золотая литера".

Отметим, что один из дней выставки станет полностью детским. Также будет и день региональных СМИ.

  

Другие новости

Пра надвор'е 26.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =