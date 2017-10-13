Вынесен вердикт по нашумевшему делу о договорных матчах

12 Октября 2017 12:00

Два основных обвиняемых приговорены к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Еще один - к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. При этом их лишат права участия в профессиональных спортивных соревнованиях на 5 лет. Остальные отделались крупными штрафами, максимальный из которых - более 90 000 рублей. Фигурантами дела стали 15 человек, в том числе действующие игроки команд Первой лиги и еще два футболиста, завершившие карьеру. Все признаны виновными по статье "Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований”.

Напомним, скандал в белорусском футболе разгорелся в прошлом году, когда выяснилось, что несколько футбольных клубов оказались замешаны в договорных матчах.