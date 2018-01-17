Вынесен приговор по делу о скандальном перфомансе у ворот концлагеря "Аушвиц-Биркенау"

17 Января 2018 17:01

Суд польского Освенцима вынес приговор по делу о скандальном перфомансе у ворот концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

Организаторами акции следствие признало двух белорусов - Адама Беляцкого и Никиту Володько. Они приговорены к 18 и 14 месяцам заключения. Также обоим запрещено заводить животных в ближайшие 10 лет. Адам Беляцкий - сын белорусского правозащитника Алеся Беляцкого - дополнительно обязан выплатить штраф и покрыть расходы на госадвоката. Остальные обвиняемые приговорены к лишению свободы сроком до года и штрафам. Напомним, весной 12 человек, включая 4 белорусов, повесили баннер с надписью "Любовь" на слова "Арбайт махт фрай", разделись догола и сковали себя наручниками. А сначала Адам Беляцкий зарезал у ворот бывшего концлагеря ягненка - его привезли на место перфоманса в чемодане. По данным следствия, животному было нанесено около 15 ударов ножом.