Выходные вне эфира

27 Января 2018 21:30

Сотрудники Белтелерадиокомпании собрались в неформальной обстановке. По доброй традиции фестиваль "Вне эфира" проходит ежегодно. В программу мероприятия включены не только развлечения, но и некоторые задачи. На этот раз 9 команд, включая областные филиалы компании, будут бороться за звание лучшего исполнителя бардовской песни. Конкурс творческий, как и критерии оценки. Исполнительское мастерство, сценическая культура и владение музыкальным инструментом - лишь небольшой перечень задач, которые стоят перед участниками.

За свое выступление каждой команде жюри выставит оценку. Полученные баллы и определят победителя. Но не это главное, ведь именно в такие моменты особенно ощутим командный дух - один из основных принципов компании.