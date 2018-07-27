Вузы подводят итоги зачисления на бюджет

27 Июля 2018

Белорусские вузы подводят итоги зачисления на бюджет. В Академию музыки в этом году зачислены 156 человек. Сегодня в Большом зале прошло открытое заседание приемной комиссии, где и были объявлены имена студентов 1-го курса. Среди самых востребованных специальностей - "Академическое пение". В этом году конкурс возрос и среди потенциальных композиторов. Будущие мелодисты представили авторские сочинения. На эксклюзивную специальность зачислены всего 4 человека. По-прежнему высокий интерес к белорусскому образованию эстетического профиля среди иностранных студентов.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =