Белорусские вузы подводят итоги зачисления на бюджет. В Академию музыки в этом году зачислены 156 человек. Сегодня в Большом зале прошло открытое заседание приемной комиссии, где и были объявлены имена студентов 1-го курса. Среди самых востребованных специальностей - "Академическое пение". В этом году конкурс возрос и среди потенциальных композиторов. Будущие мелодисты представили авторские сочинения. На эксклюзивную специальность зачислены всего 4 человека. По-прежнему высокий интерес к белорусскому образованию эстетического профиля среди иностранных студентов.