Главная>>Общество>>Вторые сутки сотрудники МЧС откачивают воду в деревне Колядичи
Общество
RSS
Вторые сутки сотрудники МЧС откачивают воду в деревне Колядичи
Скачать Поделиться

3 Апреля 2018 18:00

Вторые сутки сотрудники МЧС откачивают воду в деревне Колядичи

Долгожданное тепло и солнце спровоцировало ряд подтоплений в Минской области. Так, только за прошедшие сутки спасатели более 60 раз выезжали на помощь горожанам, откачивали талые воды с подворий. В период таяния снега сотрудники МЧС советуют очистить дренажные и сточные канавы от мусора, чтобы дать возможность уходить воде. Убрать с подворий и подвалов вещи, которые могут быть повреждены. Особенно это касается жилых домов, которые находятся в низине и в местах схода снега с полей.

Вторые сутки сотрудники МЧС откачивают воду и в деревне Колядичи. Серьезно подтопленными оказались два подворья. Причина местного апокалипсиса в плохой работе ливневой системы, которая оказалась забита мусором. Большую часть воды уже убрали. На месте работают и коммунальные службы.

По прогнозам синоптиков, завтра в Минске и области до плюс 17, при этом даже ночью будут держаться плюсовые температуры.   

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =