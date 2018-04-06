Вторые сутки сотрудники МЧС откачивают воду в деревне Колядичи

3 Апреля 2018 18:00

Долгожданное тепло и солнце спровоцировало ряд подтоплений в Минской области. Так, только за прошедшие сутки спасатели более 60 раз выезжали на помощь горожанам, откачивали талые воды с подворий. В период таяния снега сотрудники МЧС советуют очистить дренажные и сточные канавы от мусора, чтобы дать возможность уходить воде. Убрать с подворий и подвалов вещи, которые могут быть повреждены. Особенно это касается жилых домов, которые находятся в низине и в местах схода снега с полей.

Вторые сутки сотрудники МЧС откачивают воду и в деревне Колядичи. Серьезно подтопленными оказались два подворья. Причина местного апокалипсиса в плохой работе ливневой системы, которая оказалась забита мусором. Большую часть воды уже убрали. На месте работают и коммунальные службы.

По прогнозам синоптиков, завтра в Минске и области до плюс 17, при этом даже ночью будут держаться плюсовые температуры.