Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту "Минск" готова на 70 %

21 Декабря 2017 15:20

Она позволит принимать больше рейсов. Строительные работы продолжаются. Но погодные условия не позволяют работать в две смены. Завершить строительство планируют в следующем году. Проект второй взлетно-посадочной полосы соответствует стандартам авиалайнера Airbus А380. Сейчас этот самолет считается самым крупным среди пассажирских.

Специалисты прогнозируют, что в следующем году пассажиропоток вырастет на 10-15 %. Еще четыре авиакомпании заключили контракты о сотрудничестве.