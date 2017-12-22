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Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту "Минск" готова на 70 %
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21 Декабря 2017 15:20

Вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту "Минск" готова на 70 %

Она позволит принимать больше рейсов. Строительные работы продолжаются. Но погодные условия не позволяют работать в две смены. Завершить строительство планируют в следующем году. Проект второй взлетно-посадочной полосы соответствует стандартам авиалайнера Airbus А380. Сейчас этот самолет считается самым крупным среди пассажирских.

Специалисты прогнозируют, что в следующем году пассажиропоток вырастет на 10-15 %. Еще четыре авиакомпании заключили контракты о сотрудничестве.

  

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