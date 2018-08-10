Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем

Сегодняшний день станет еще одной важной датой, которая сближает Беларусь и Китай. Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между странами. Белорусы смогут находиться в КНР без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Это же правило действует и для китайцев. И возможностью безвизового въезда уже сегодня воспользовались первые туристы из Поднебесной. Сегодня их встретили в Национальном аэропорту Минск. В подарок самому первому путешественнику - цветы и сертификат одного из отелей, по которому можно остановиться в нем в течение года. К слову, когда начал действовать пятидневный безвизовый режим, одной из первых туристок также была гостья из КНР.

Безвизовый режим касается частных и туристических поездок, а также бизнес-командировок. Однако виза потребуется, если планируется учебная или профессиональная деятельность.