Встречу с гражданами в Гомеле провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко

В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан Администрацией Президента.

Сегодня встречу в Гомеле провел помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. На прием записались почти полтора десятка человек. Перепланировка, проблемы с бизнес-партнерами, земельные споры и обоснованность начисленных пенсий - эти и другие вопросы сегодня волнуют гомельчан. Проблемы многих звучали на приемах не впервые.

При этом по просьбе граждан многие решенные ранее вопросы Юрий Шулейко взял на повторное изучение и контроль.