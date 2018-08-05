Всемирные игры юных победителей объединили детей от 7 до 16 лет

Герои нашего следующего сюжета однажды узнали о страшном диагнозе - онкология. Болезнь, которая не щадит никого. Перед ней равны и маленькие дети, и люди пожилого возраста. Современная медицина часто позволяет успешно бороться с этим диагнозом. А вот что происходит дальше, после выздоровления, когда наступает так называемая ремиссия? Как наверстать то время, которое пришлось провести в больницах? Как вернуться к обычной жизни, где нет боли, уколов, анализов и химиотерапии?

Восемь лет назад благотворительный фонд "Подари жизнь" начал проект под названием Всемирные игры юных победителей - он объединил детей от 7 до 16 лет, перенесших онкологию. Это не просто спортивное соревнование, это проект, который позволяет почувствовать его участникам, что они такие же, как и все. И каждый из них быстрее, выше и сильнее. Смотрим сюжет.

Они приходят в манеж ЦСКА ранним утром и уходят поздним вечером - если и устали, то никто не жалуется. Ведь на это просто нет свободной минуты - нужно наверстать то время, которое пришлось провести в больницах. Ведь в конце истории каждой болезни для них началась новая история побед.





Девятые игры собрали более пятисот участников из 14 стран. Команда Беларуси - это 25 ребятишек и их родители. Проект был запущен фондом "Подари жизнь" и объединил детей в возрасте от 7 до 16, которые перенесли онкологическое заболевание и сейчас находятся в ремиссии.

Сегодня Глеб за одной шахматной доской играет против Сергея Карякина. Самый молодой в истории гроссмейстер проводит сеанс одновременной игры, пытается победить тех, кто уже давно стал победителем в самом важном.

Крики "Беларусь!" с трибун, кажется, слышны громче других. Несмотря на массу соревнований, а в программе 6 видов спорта, родители стараются успеть за каждым. Ведь для каждого папы и мамы видеть свою дочь или сына веселым, а главное - здоровым, - самое настоящее счастье.