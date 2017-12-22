"Всем наука". Разработка ученых центра Академии наук по механизации

20 Декабря 2017 21:21

Разработка ученых центра Академии наук по механизации - автоматизированная столовая для животных - успешно кормит 5-тысячное поголовье на свинокомплексе в Гомельской области. А вот селекционеры из центра Академии по животноводству создают белорусскую голштинскую породу крупного рогатого скота. Такие коровы способны давать в день более 28 литров молока. Очередной выпуск нашей рубрики "Всем наука". О достижениях ученых в селекции и автоматизации животноводства узнаем из материала Натальи Тарасюк.

12 гектаров земли, 5 тысяч животных и всего 3 десятка сотрудников, которые не принимают никакого участия в процессе кормления. Готовит и распределяет пищу "умная кухня" - разработка ученых Научно-практического центра механизации сельского хозяйства Академии наук.

На свинотоварном комплексе "Новая Нива" в Гомельской области ее используют больше года. Подобные автоматизированные столовые помогают аграриям еще на десяти предприятиях страны.

Сергей Яковчик, гендиректор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства: "Только за последние годы заводами-изготовителями реализовано разработок центра на 105 миллионов долларов. Это существенная сумма. Сегодня в центре решаются задачи механизации кормления в свиноводстве, механизации, создания микроклимата в свиноводстве".

Корм попадает в секции. Затем по кормовым трубам подается в электромагнитные клапаны и, наконец, поступает в лоток. Кормокухня при этом знает возраст и вес каждой особи, в зависимости от которых и определяет количество калорий.

За кормлением поголовья и корректностью работы всей системы человек (в данном случае оператор) может следить просто глядя на экран монитора.

Сейчас на белорусских свинотоварных комплексах содержится более 2,5 миллиона голов. За последние 4 года в стране появились 16 новых ферм. А до 2020-го планируется построить еще порядка пяти комплексов, которым явно понадобится передовое оборудование.

Максим Навныко, завлабораторией НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства: "Технический вызов для современного свиноводства - это управление не отдельными технологическими процессами в автоматическом режиме, а управление рентабельностью производства".

Техника центра востребована в России, Грузии, Украине, Казахстане. Всего же в портфолио ученых порядка 170 разработок для всех сфер сельского хозяйства. Импортозамещающий эффект в денежном выражении оценивают примерно в 10 миллионов долларов.

Техника, созданная специалистами центра, используется практически на всех сельхозпредприятиях страны. Ее выпускают на более чем 40 заводах. Оборудование, которое создают ученые, должно максимально раскрыть генетический потенциал животного. Ведь на условия кормления и содержания приходится 70 %, 30 % - на селекцию.

Выведением высокопродуктивных и генетически усовершенствованных пород крупного рогатого скота занимаются специалисты Научно-практического центра Академии наук по животноводству. До начала 1970-х в Беларуси разводили порядка десяти различных пород коров. Проанализировав качественные показатели, ставку решили сделать на белорусскую черно-пеструю. Сегодня 99 % поголовья - это коровы именно черно-белого окраса. Сейчас породу улучшают за счет другой - голштинской.

Такой кропотливый труд дает результаты. Благодаря высокому генетическому потенциалу корова голштинской популяции отечественной селекции может давать более 28 литров молока в день.

Официально зарегистрировать белорусскую голштинскую популяцию планируют к 2020 году. Селекционеры делают каркас животного, наполнить же его - задача технологов. Важно, чтобы и условия хозяйствования отвечали заложенным селекционным признакам.