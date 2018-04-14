Все виды операций на сердце освоили в Гродненском областном кардиологическом центре

14 Апреля 2018 15:20

Все виды операций на сердце - даже самые сложные - освоили в Гродненском областном кардиологическом центре. В год здесь проводят более двух тысяч хирургических вмешательств. Как итог - медицинское учреждение третий год по оказанию кардиологической помощи признается лучшим в нашей стране. Юрий Корнелович встретился с медиками, которые о сердечных делах знают всё.

Рассказывает Юрий Корнелович.

Кардиохирург с 10-летним стажем Дмитрий Черный уже с утра готовится к встрече своего нового пациента. Операция плановая, однако от этого не менее сложная - на открытом сердце. Сколько времени понадобится, чтобы исправить ситуацию, не знает никто. Поэтому даже самый опытный врач не скрывает своих волнений.

За семь лет существования областной кардиологический центр превратился в одно из ведущих медицинских учреждений страны. Благодаря высококлассным специалистам и современной материальной базе, создана своя, гродненская школа кардиохирургии. Молодой врач Сергей Омельченко именно здесь уже два года постигает все тонкости сложной профессии. Признается, первые месяцы своей работы был только ассистентом у опытных коллег. Сегодня на его счету более двух десятков самостоятельных операций.

Масштабы работы кардиологического центра впечатляют. За год примерно 30 практикующих хирургов проводят более двух с половиной тысяч операций. Самого разного уровня сложности.

В кардиоцентре выполняют весь спектр хирургических вмешательств на коронарных артериях и клапанном аппарате сердца. А малоинвазивную хирургию здесь освоили первыми среди регионов республики. Поэтому сейчас у жителей Гродненского района при тяжелой сердечно-сосудистой патологии отпала необходимость обращаться за помощью в столицу.

Именно профессионализм сотрудников центра позволил медицинскому учреждению уже третий год подряд стать лучшим в стране по оказанию кардиохирургической помощи. Символическая статуэтка, так называемый сердечный "Оскар", сейчас занимает почетное место среди наград кардиологов.

По словам медиков, почетная награда - это только очередной этап в развитии кардиоцентра. Впереди стоят задачи на выход клиники на международный уровень. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сегодня за квалифицированной медицинской помощью к гродненским врачам обращаются граждане разных стран мира, в том числе таких экзотических, как Нигерия. Большого наплыва иностранцев здесь ждут и в этом году. Благодаря безвизовому посещению района намерение решить свои сердечные проблемы именно в Беларуси высказали туристы из Литвы, Польши и Германии.