13 Января 2018 09:01
Все новости недели - завтра в "Главном эфире" в 9 вечера
О том, как проходит избирательная кампания-2018. Почти годовой юбилей белорусского безвиза для граждан 80-ти стран. А также наши достижения в биатлоне. Об этом и не только уже завтра в 9 вечера в "Главном эфире".
Встречное предложение - дружить странами!
Шагаем в ногу со всеми и со временем... уже в шаге от новых видов на визы!
Каким представляется наш шаг навстречу представителю Евросоюза в Беларуси?
Расширяем границы знаний о загранице.
На местных выборах где густо, где пусто. Хватит ли всем кандидатского минимума?
Ермошина о кандидатах на местах.
Месяц до финиша выборной кампании. А что за гонки еще предстоят?
Ермошина о выборах-2020.
Общие вопросы о местных выборах. Глава ЦИК о выборе - на "Беларусь 1".
Искусство попасть даже в малый глобус! Надежда Скардино - совсем не промах!
Выиграть медаль за месяц до старта! Сергей Долидович опять самый быстрый!
Все новости в финале этого воскресенья!