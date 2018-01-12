Все новости недели - завтра в "Главном эфире" в 9 вечера

13 Января 2018 09:01

О том, как проходит избирательная кампания-2018. Почти годовой юбилей белорусского безвиза для граждан 80-ти стран. А также наши достижения в биатлоне. Об этом и не только уже завтра в 9 вечера в "Главном эфире".

Встречное предложение - дружить странами!

Шагаем в ногу со всеми и со временем... уже в шаге от новых видов на визы!

Каким представляется наш шаг навстречу представителю Евросоюза в Беларуси?

Расширяем границы знаний о загранице.

На местных выборах где густо, где пусто. Хватит ли всем кандидатского минимума?

Ермошина о кандидатах на местах.

Месяц до финиша выборной кампании. А что за гонки еще предстоят?

Ермошина о выборах-2020.

Общие вопросы о местных выборах. Глава ЦИК о выборе - на "Беларусь 1".

Искусство попасть даже в малый глобус! Надежда Скардино - совсем не промах!

Выиграть медаль за месяц до старта! Сергей Долидович опять самый быстрый!

Все новости в финале этого воскресенья!