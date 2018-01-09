Общество
9 Января 2018 15:21
Все большую популярность в рождественские дни приобретают сладости, сделанные вручную
Все большую популярность в рождественские дни приобретают традиционные сладости, сделанные вручную - имбирные домики и медовые пряники. Минские мастера специально к праздникам расширили ассортимент праздничной кондитерской продукции. Елки, снежинки, рукавички из сладкого теста, имбирные человечки, покрытые сахарной глазурью, не утрачивают свою популярность в течение всей зимы. Мастера придумали несколько способов, как пряники сохранить на более длительное время.
Кстати, традиции выпекать и дарить пряники много веков. Первое имбирное печенье появилось в Англии в 18-ом веке и стало главным рождественским атрибутом в Европе.
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