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Все большую популярность в рождественские дни приобретают сладости, сделанные вручную
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9 Января 2018 15:21

Все большую популярность в рождественские дни приобретают сладости, сделанные вручную

Все большую популярность в рождественские дни приобретают традиционные сладости, сделанные вручную - имбирные домики и медовые пряники. Минские мастера специально к праздникам расширили ассортимент праздничной кондитерской продукции. Елки, снежинки, рукавички из сладкого теста, имбирные человечки, покрытые сахарной глазурью, не утрачивают свою популярность в течение всей зимы. Мастера придумали несколько способов, как пряники сохранить на более длительное время.

Кстати, традиции выпекать и дарить пряники много веков. Первое имбирное печенье появилось в Англии в 18-ом веке и стало главным рождественским атрибутом в Европе.

  

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