Освобожденные в Ливии белорусские врачи вернулись на родину

29 Декабря 2017 07:02

Они вернулись домой спустя семь лет.

Вчера вечером белорусских медиков, освобожденных из плена в Ливии, встречали в национальном аэропорту. Супруги Инна Бабуш и Сергей Здота два месяца удерживались неизвестными. Врачи отказались продлевать контракт с местной клиникой. За это у них отобрали паспорта, а без документов покинуть город Зинтан невозможно — повсюду блокпосты из-за боевых действий. Помогли белорусам вернуться на родину дипломаты и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ближайшее время Инна и Сергей повидаются с родными и близкими. В планах - поработать дома в Беларуси.