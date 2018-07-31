Театр с инклюзией! Впервые Академия искусств набрала курс студентов с нарушением слуха и речи. На специальность "Актер драматического театра и кино" из более сотни заявок творческие испытания прошли 7 абитуриентов. С нового учебного года они станут студентами бюджетной формы обучения. Художественный руководитель специализированного курса - актер и директор Дворца культуры имени Николая Шарко Евгений Волобоев. Все ребята, кроме ЦТ, сдавали творческие испытания: сценическая речь, вокал, танец и актерское мастерство. В экзаменационной комиссии присутствовали сурдопереводчики, а для ритмических дисциплин установили специальную аппаратуру, чтобы абитуриенты чувствовали музыку ногами.

Для обучения инклюзивных студентов театральный факультет Академии искусств нуждается в преподавателях-сурдопереводчиках. Язык жестов будет осваивать и педагогический состав. По итогам 4-летнего обучения будет открыт первый государственный театр для людей с ограниченными возможностями.