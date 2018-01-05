Впереди 12 праздничных дней! Рождество Христово встречают православные всего мира

7 Января 2018 12:01

Рождество православные будут отмечать 12 дней вплоть до Крещения.

В эти минуты в церквях идут богослужения.

У Всехсвятского храма Минска работает наша съемочная группа. И на связи со студией корреспондент Инна Пилевич (прямое включение).

Инна, Христос родился!

Славим его! Именно такое приветствие сегодня чаще всего слышится здесь, у храма-памятника Всех святых города Минска. В эти минуты в одну из самых высоких церквей постсоветского пространства направляются сотни прихожан, чтобы разделить этот радостный момент в кругу верующих и услышать рождественские песнопения.

Православные верующие начали встречать Рождество Христово с первой звездой. Главная праздничная служба длилась с полуночи до самого утра. И это символично. Ведь согласно Писанию, именно вифлеемское светило сообщило о Рождении Христа волхвам. Они пришли поклониться новорожденному Спасителю и принесли ему в дар золото, ладан и смирну. И сейчас я попрошу режиссеров показать отрывок интервью с представителем духовенства, который нам подробнее поведал о сути праздника и традициях празднования Рождества Христова.

Традиционно сегодня все церкви пышно украшены - в храмовом интерьере присутствуют гирлянды, ели, также установлены вертепы. Скульптурные композиции напоминают о моменте появления на свет Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Иисус родился в пещере среди сена и соломы. Дело в том, что Мария и Иосиф следовали в Вифлеем, где в гостиницах не оказалось ни одного свободного места. Вот и пришлось им переночевать в пещере, предназначенной для скота. Именно там и произошло чудо.

После молитвы в храме прихожане направляются домой, чтобы в кругу семьи насладиться праздничными яствами. Строгий 40-дневный пост окончен. Кстати, православные верующие отмечают Рождество Христово целых 12 дней. Именно столько длятся Святки, или святые дни - время добрых дел и общения с близкими - вплоть до Крещения.