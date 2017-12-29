Воздушные рубежи Беларуси под зорким оком зенитчиков

30 Декабря 2017 09:10

Воины-зенитчики заступили на боевое дежурство по защите воздушных рубежей Беларуси в Логойском районе. Для большинства военнослужащих дивизиона это первое ратное испытание. Торжественный ритуал прошел недалеко от стартовых позиций зенитных ракетных комплексов С-300.

Дмитрий Поляков, командир зенитного ракетного дивизиона в/ч 30151 ВС Беларуси:

"Службу будут вести не только офицеры ВВС и ПВО, но и солдаты. Дивизион, согласно графику, заступает на новогодние праздники. Я уверен, что это никак не скажется на качестве несения боевого дежурства. Задача будет выполнена на 100 %. Считаю, что это особая честь - выполнять задачу в новогоднюю ночь".

Цель боевого дежурства – охрана государственной границы, столицы и других населенных пунктов страны.