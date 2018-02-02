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Воссоздать уникальное ремесло. Вплетаем свою нить в историю! Сегодня в "Главном эфире"
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4 Февраля 2018 09:08

Воссоздать уникальное ремесло. Вплетаем свою нить в историю! Сегодня в "Главном эфире"

Неповторимое, деликатное и красочное. Элемент нематериального культурного наследия "Традиционное белоузорчатое ткачество Понеманья" получит статус историко-культурной ценности . Об этом и не только уже сегодня в девять вечера в "Главном эфире".

  

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