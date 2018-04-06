4 Апреля 2018 15:17
Вопросы от жителей Минского района сегодня выслушал губернатор
От ремонта дорог до правильности выполнения условий инвестдоговоров. Вопросы от жителей Минского района сегодня выслушал губернатор Минской области во время приема граждан. 10 человек высказали наболевшие проблемы, многие из них типичные с учетом специфики близости района к столице.
В спорных ситуациях и путях выхода разбирался Алексей Кондратенко.
Отъезжаем от Заславля меньше чем на километр и видим ямы до 10 сантиметров. Весной или осенью осадки превращают эту гравийку в кашу, летом - пыльные тучи.
Дороги без асфальта - это еще полбеды. Весной, например, размываются обочины. Так вот избавиться от этого местные дорожные службы решили с помощью мусора.
Причем даже не строительного - это видно невооруженным глазом. Вторая проблема - транспортная связь с Заславлем и столицей. Автобусы или маршрутки здесь не ходят. Хотя это сразу 4 деревни на приблизительно 600 домов, где немало многодетных семей и пожилых людей.
С такими вопросами Виктория Реут сегодня обратилась к губернатору Минской области. Анатолий Исаченко с решением тянуть не стал, тем более что все специалисты - дорожники и транспортники - на месте.
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
"Что касается дороги, вы заявились на 3 квартал, нужно выполнить. А вы за это время отработайте маршрутную сеть, проговорите с людьми, как им лучше, чтобы ходило. Понятно, что не каждый час, это не выгодно. Поработайте с оператором, после устройства дороги пустите маршрутки".
Сегодня рассматривались и вопросы жителей поселка Колодищи. Здесь расширяется промышленное производство, людей волнует экология. В целом же практика личных приемов председателя Минского облисполкома продолжится. Следующая встреча - 18 апреля в Несвиже.