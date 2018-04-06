4 Апреля 2018 15:17

От ремонта дорог до правильности выполнения условий инвестдоговоров. Вопросы от жителей Минского района сегодня выслушал губернатор Минской области во время приема граждан. 10 человек высказали наболевшие проблемы, многие из них типичные с учетом специфики близости района к столице.

В спорных ситуациях и путях выхода разбирался Алексей Кондратенко.

Отъезжаем от Заславля меньше чем на километр и видим ямы до 10 сантиметров. Весной или осенью осадки превращают эту гравийку в кашу, летом - пыльные тучи.

Дороги без асфальта - это еще полбеды. Весной, например, размываются обочины. Так вот избавиться от этого местные дорожные службы решили с помощью мусора.

Причем даже не строительного - это видно невооруженным глазом. Вторая проблема - транспортная связь с Заславлем и столицей. Автобусы или маршрутки здесь не ходят. Хотя это сразу 4 деревни на приблизительно 600 домов, где немало многодетных семей и пожилых людей.

С такими вопросами Виктория Реут сегодня обратилась к губернатору Минской области. Анатолий Исаченко с решением тянуть не стал, тем более что все специалисты - дорожники и транспортники - на месте.

Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:

"Что касается дороги, вы заявились на 3 квартал, нужно выполнить. А вы за это время отработайте маршрутную сеть, проговорите с людьми, как им лучше, чтобы ходило. Понятно, что не каждый час, это не выгодно. Поработайте с оператором, после устройства дороги пустите маршрутки".

Сегодня рассматривались и вопросы жителей поселка Колодищи. Здесь расширяется промышленное производство, людей волнует экология. В целом же практика личных приемов председателя Минского облисполкома продолжится. Следующая встреча - 18 апреля в Несвиже.