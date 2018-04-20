Вопросы информационной безопасности в Союзном государстве обсудили сегодня в Бресте

21 Апреля 2018 21:33

Как распознать фейк-ньюс, не стать жертвой информационной войны и грамотно анализировать материалы в медиапространстве? И стоит ли доверять интернет-ресурсам, как СМИ?

Вопросы информационной безопасности в Союзном государстве Беларуси и России журналисты, эксперты, блогеры и писатели двух стран обсудили сегодня в Бресте. Встреча прошла в рамках реализации союзного проекта "Сонар-2050". Также во время круглого стола прозвучала проблема активности антисоюзных медиа и озвучены возможные механизмы противостояния.

Семен Уралов, шеф-редактор проекта "Сонар-2050", писатель (Россия): "Гражданин становится все более медийным. Он принадлежит смартфону, он им управляет: сообщает новости, погоду, и фактически мы имеем дело с появлением нового типа личности в информационной оболочке. И в этом смысле информационная безопасность становится все более важной составляющей государственной и общественной безопасности".

Алексей Дзермант, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политолог: "Медиапространство наводнено самыми разнообразными идеями, многие из которых реально могут принести вред. Т. е. - это либо экстремистские идеи, националистические, религиозный фундаментализм и т. д. Беларусь в этом плане страна открытая, к нам все это проникает. Общество не всегда имеет иммунитет против этого. На это надо реагировать, в том числе законодательным способом".

К слову, сейчас в Беларуси готовится новая редакция Закона о СМИ, где учтены, по мнению экспертов, все реалии и перспективы медиапространства. Законопроект прошел первое чтение в парламенте.