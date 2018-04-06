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Вопросы безопасности обсудили активисты столичного региона во время молодежного форума
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3 Апреля 2018 18:09

Вопросы безопасности обсудили активисты столичного региона во время молодежного форума

Мобильное приложение для оповещения о чрезвычайных ситуациях, специальные центры и волонтерское движение в помощь спасателям. Вопросы безопасности сегодня обсудили активисты столичного региона во время областного молодежного форума. Он объединил более ста человек. Активисты стали участниками открытого диалога - встретились со спасателями, смогли задать им актуальные вопросы, а также представили свои идеи.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

"Разработка новых приложений, оповещений, возможно, новые концепции в планировании тех или иных проектов. Это в том числе деятельность наших отрядов охраны правопорядка, вместе с МЧС наши ребята выходят патрулировать водоемы. Все лето патрулируют леса".

Во время форума также провели акцию, посвященную Году малой родины. Активисты символически высадили яблоню. Землю для посадки привезли сами участники со своего региона.

  

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