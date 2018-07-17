Вопросы безопасности Белорусской АЭС обсуждали сотрудники МЧС Беларуси совместно с коллегами из России

Вопросы безопасности Белорусской АЭС сегодня обсуждали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям нашей страны совместно с коллегами из России.

Практика встреч регулярная. Специалисты собираются в Островецком районе, чтобы оперативно решать возникающие в ходе строительства спорные моменты. Кроме того, на территории строящейся атомной электростанции постоянно находятся наши спасатели. Речь идет об экспертах в области пожарной, промышленной и ядерной безопасности. Беларусь заинтересована сделать атомную станцию максимально безопасной. Об этом говорят и результаты стресс-тестов, которые прошли успешно.

Отметим, сейчас гродненские следователи разбираются в обстоятельствах гибели монтажника на стройплощадке. Информация о трагедии появилась вчера. Сообщается, что рабочий упал с высоты. Мужчина погиб. Известно, что рабочий трудился на объекте от российской субподрядной организации.