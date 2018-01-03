Вокальный флешмоб провел международный хор лингвистического университета

3 Января 2018 15:40

В первые дни нового года в столице продолжает царить праздничное предрождественское настроение. Способствуют этому и ярмарки, и музыкальные новогодние мотивы. Так, вокальный флешмоб организовал международный хор лингвистического университета. На площадке возле столичной ратуши можно было услышать как белорусские рождественские мелодии, так и мировые хиты. Кстати, недавно студенты стали победителями международного фестиваля рождественской песни в Венгрии. В хоре лингвистического университета поют 60 вокалистов. В репертуаре коллектива песни на разных языках мира.