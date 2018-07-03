Военный парад обещает быть одним из самых масштабных и колоритных за всю историю суверенной Беларуси

Итак, до военного парада у стелы "Минск - город-герой" остается совсем немного. Кропотливая подготовка к нему длилась несколько месяцев. Действие обещает быть одним из самых масштабных и колоритных за всю историю суверенной Беларуси.

Над проспектом Машерова пролетят почти полсотни самолетов и вертолетов, пять тысяч военнослужащих пройдут в пешей колонне. И впервые в ее составе - женский полк и офицеры из Китая.

Наши корреспонденты внимательно следили за подготовкой к параду и детально изучили все моменты.

Рассказывает Надежда Сербиненко.

3 июля в Минске состоится грандиозное шоу. Парад войск Минского гарнизона и представление "Мой родны кут" начнется в 10:00.

Общая протяженность парада - около трех тысяч метров! На проспект Машерова выйдут пять тысяч военнослужащих, 250 единиц техники, а в воздух поднимутся почти полсотни боевых самолетов и вертолетов.

Парадная колонна делится на так называемые расчеты - их еще называют коробками, соответственно форме. Чеканить шаг будут 19 пеших, а вслед за ними проедут 23 расчета военной техники. На демонстрацию своей выправки у каждого участника парада всего 8-10 минут. Именно столько занимает прохождение строя.

Этот парад запомнится нам несколькими премьерами. Впервые в колонне женский полк! 175 военнослужащих девушек из всей страны. "Кастинг" был строгим: участниц отбирали не только по внешним данным, но и по достижениям на службе - честь выпала лучшим представительницам сил спецопераций, военно-воздушных сил и войск ПВО.

Также впервые в пешей колонне пройдут воины Народно-освободительной армии Китая. Парадный расчет будет представлен отрядом почетного караула. В его составе - лучшие представители Вооруженных сил Китая.

Механизированная колонна - неотъемлемая часть военного парада. Сначала пройдет ретротехника. Возглавит парадный расчет легендарный советский танк Т-34.

Следом пройдет военная техника последнего поколения - высокоманевренные внедорожники, бронированные автомобили, современные роботизированные комплексы «Богомол» и «Кентавр». И, конечно, зенитно-ракетные комплексы, самоходные гаубицы и системы залпового огня - самые впечатляющие по размерам и мощи образцы техники.

А в небе над Минском будут пилотировать лучшие летчики авиации ВВС и войск ПВО. Скорость полета самолетов может достигать пятисот километров в час. А расстояние между судами в небе - всего 25 метров. Поэтому воздушный парад требует от летчиков исключительно высокого профессионализма и точности.

Один из самых зрелищных эпизодов - плац-парад. 115 человек - элита войск различного назначения - продемонстрируют синхронные четкие и слаженные движения. В этом году их набор усложнили, а количество увеличили. Чтобы добиться такой зрелищности, офицеры тренируются по восемь часов каждый день.

Завершит парад массовое театрализованное представление "Мой родны кут". В Год малой родины более двух сотен городов и деревень будут отмечены в театрализованном фрагменте. 3D-эффект флага , который колышется на ветру, создадут 1200 участников.