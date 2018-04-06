Главная>>Общество>>Военнослужащие запаса приступили к освоению оружия
Общество
RSS
Военнослужащие запаса приступили к освоению оружия
Скачать Поделиться

4 Апреля 2018 07:13

Военнослужащие запаса приступили к освоению оружия

Сейчас в некоторых подразделениях началось так называемое боевое слаживание. Во время испытаний в одном из гарнизонов сформирована механизированная бригада. Соединение вышло на Борисовский полигон, где сейчас и сдают экзамен. Проверку полем проходят в том числе снятые с хранения образцы техники и вооружения.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, которая проводится по поручению Главы государства. Военнообязанные оттачивают навыки вождения боевых машин, ведут огонь из артиллерийских орудий, зенитно-ракетных и систем ПВО. После слаживания подразделениям предстоит вести оборонительный бой во время командно-штабного учения.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =