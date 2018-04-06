Военнослужащие запаса приступили к освоению оружия

4 Апреля 2018 07:13

Сейчас в некоторых подразделениях началось так называемое боевое слаживание. Во время испытаний в одном из гарнизонов сформирована механизированная бригада. Соединение вышло на Борисовский полигон, где сейчас и сдают экзамен. Проверку полем проходят в том числе снятые с хранения образцы техники и вооружения.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил, которая проводится по поручению Главы государства. Военнообязанные оттачивают навыки вождения боевых машин, ведут огонь из артиллерийских орудий, зенитно-ракетных и систем ПВО. После слаживания подразделениям предстоит вести оборонительный бой во время командно-штабного учения.