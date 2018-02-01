Водоемы Минской области с каждым днем становятся все опаснее для зимней рыбалки

1 Февраля 2018 15:26

В этом сезоне рыбаки неоднократно проваливались в ледяную воду. Частая смена погоды и плюсовая температура не способствуют прочности покрова. Как сделать так, чтобы подледная рыбалка не превратилась в подледное плавание? Ян Пашкевич провел краш-тест тонкого льда.

Но при этом почти 15 сантиметров морозного покрытия создано погодой на скорую руку - дожди, которые прошли накануне, образовали на Минском море двойной ледовый пласт, вроде слоеного пирога. Между ледяными пластинами - вода. Поэтому экспедиция становится опасной даже рядом с профессиональными спасателями.

Такие тесты на качество льда спасатели станции "Криница" проводят ежедневно, чтобы предупредить рыбаков о критических 6-7 сантиметрах морозного покрытия. Даже в сильный минус на водохранилищах остаются зоны повышенной опасности.

О результатах ледового краш-теста сразу сообщают рыбакам. Особенно опытные подледные охотники уже имеют свои правила безопасности на зимней рыбалке, которые не всегда совпадают с рекомендациями спасателей.

Но спасатели сразу объясняют об опасности ловушки, которую расставила погода.

Два недели назад лед неожиданно треснул под ногами двух рыбаков на Смолевичском водохранилище. Одного из них так и не смогли спасти. Сейчас дресс-код спасателей ОСВОДа - исключительно гидрокостюмы, чтобы в случае чего сразу броситься на помощь.

Но спасательная операция на берегу не заканчивается - человеку надо оказать и первую помощь.

Одно из опасных мест на Минском море - около моста. Здесь из-за течения вода почти не замерзает, а большое число уток и лебедей привлекает любителей покормить птиц. В качестве эксперимента мы попробовали пройтись по краю.

Но все же в такой зоне повышенного экстрима, как плавающий лед, первыми на помощь должны приходить не спасатели или очевидцы, а собственная ответственность за себя и своих близких.

В ближайшее время погода значительно не изменится - оттепель будет сменяться очередным ледовым периодом. А это значит, что подледная рыбалка пока останется самым экстремальным из всех видов спорта.