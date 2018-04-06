Главная>>Общество>>Водитель грузовика, сбивший насмерть ребенка на проспекте Победителей, приговорен к пяти годам общего режима
Общество
RSS
Водитель грузовика, сбивший насмерть ребенка на проспекте Победителей, приговорен к пяти годам общего режима
Скачать Поделиться

5 Апреля 2018 12:01

Водитель грузовика, сбивший насмерть ребенка на проспекте Победителей, приговорен к пяти годам общего режима

Приговор огласил сегодня суд Центрального района Минска. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 5 лет. С владельца грузовика – сына обвиняемого – суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей в пользу бабушки погибшей девочки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 7 апреля Прагноз надвор'я на 7 красавiка 06.04.2018 15:30 / Общество Прогноз погоды на 7 апреля
Пра надвор'е Пра надвор'е 05.04.2018 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =