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Во всех католических приходах Беларуси идут праздничные богослужения
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25 Декабря 2017 12:00

Во всех католических приходах Беларуси идут праздничные богослужения

Сегодня с раннего утра и до вечера во всех католических приходах Беларуси идут праздничные богослужения.

И на связи со студией вновь наш корреспондент Наталья Бордиловская. В эти минуты она в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии (прямое включение).

 

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