25 Декабря 2017 12:00

Сегодня с раннего утра и до вечера во всех католических приходах Беларуси идут праздничные богослужения.

И на связи со студией вновь наш корреспондент Наталья Бордиловская. В эти минуты она в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии (прямое включение).