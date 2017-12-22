Общество
25 Декабря 2017 12:00
Во всех католических приходах Беларуси идут праздничные богослужения
Сегодня с раннего утра и до вечера во всех католических приходах Беларуси идут праздничные богослужения.
И на связи со студией вновь наш корреспондент Наталья Бордиловская. В эти минуты она в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии (прямое включение).
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