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В центральном регионе продолжаются работы по наведению порядка
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23 Апреля 2018 15:26

В центральном регионе продолжаются работы по наведению порядка

Убрать в парках, скверах, на пляжах надо до конца месяца. В Крупском районе в эти дни работают на благоустройстве мемориального комплекса имени Василия Чеботарева. Молодежь, представители общественных организаций убирают мусор и ремонтируют экспонаты.

Напомним, апрель объявлен месяцем по наведению порядка в столице и центральном регионе. Присоединиться к акции может каждый.  

  

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