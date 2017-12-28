Во время новогодних празднований автоинспекторы будут работать в усиленном режиме

28 Декабря 2017 15:27

Во время новогодних празднований в столице и Минской области автоинспекторы будут работать в усиленном режиме. Причем не только в местах гуляний. Без внимания не останутся и отдаленные трассы. Останавливать будут водителей, которые нарушают правила дорожного движения.

В последние дни в столице рекордные 10-балльные пробки. Поэтому сотрудники ГАИ советуют водителям заранее планировать маршрут и по возможности отказаться от собственного транспорта и пользоваться общественным.