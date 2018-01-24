Во Вьетнаме началась раздача белорусской гуманитарной помощи

24 Января 2018 19:00

Накануне груз был доставлен в пострадавшую страну. Напомним, тайфун "Дамри" принес с собой самые мощные за последние 20 лет разрушения. Вьетнам уже высоко оценил нашу поддержку, важную и с точки зрения развития отношений. Вместе с МЧС гуманитарный конвой сопровождала и съемочная группа Агентства теленовостей. Александр Смирнов убедился, что для дружбы нет границ.

Буквально накануне гуманитарный канвой прибыл во вьетнамский город Нячанг, прошел растаможку и уже на следующий день помощь направилась в пострадавшие регионы. Провинция Кханьхоа пережила, вероятно, самые существенные разрушения. Именно сюда и отправляется первым делом белорусская делегация.

В мэрии общины Нинь Ить не скрывают радости – сейчас любая материальная поддержка, как говорится, на вес золота. Провинции Кханьхоа тайфун "Дамри" причинил ущерб на 700 миллионов долларов. Это треть общих потерь страны. Руководитель местного центра медицинской помощи вспоминает ноябрьские события с ужасом.

Другой объект, который относится к категории повышенной значимости, – местная школа. Директор признается, хорошо, что стихия пришла ночью и сработала система раннего оповещения. Поэтому детей в здании не было. Мощнейший ветер сорвал крыши и с основного, и со вспомогательного здания, повалил бетонный забор и разрушил линии электропередачи. Безопасно эвакуировать полтысячи учеников в таких условиях было бы довольно проблематично. А таких школ, как эта, в общине 4.

Тайфун "Дамри" обрушился на Вьетнам в начале ноября. Он принес самые сильные разрушения за последние 20 лет. Точных данных нет до сих пор: более сотни погибших, пострадавших в меньшей или большей степени 4 миллиона человек, общий ущерб 2 миллиарда 300 тысяч долларов. Стоит отметить, что за прошедшие 2,5 месяца трудолюбивые вьетнамцы почти полностью ликвидировали материальный урон.

Яркое пятно в провинциальной жизни Вьетнама – такие мешки с песком. Их укладывают на крыши после неблагоприятных прогнозов синоптиков. Пока такие мешки никто не убирает.

Тем не менее остаются насущными проблемы жилья и питания для тысяч семей. Белорусские продукты первой необходимости, детское питание, палатки, одеяла и дизель-электростанция, конечно, не сыграют решающую роль. Более весомое значение имеет дипломатия.

Владимир Гошин, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Вьетнаме: "В экономическом плане перед посольством поставлена задача сделать Вьетнам плацдармом для закрепления белорусской промышленности и товаров здесь, в Юго-Восточной Азии. Т.е. мы стараемся переходить от простой торговли к созданию сборочных предприятий. Завершается строительство завода по сборке МАЗов под Ханоем. Надеюсь, через несколько месяцев состоится открытие этого завода",

Помимо этого в том же Ханое завершается обкатка низкопольных пассажирских автобусов. Результаты тест-драйва позволят принять решение об открытии сборочного производства. На стадии обсуждения несколько крупных проектов с высокотехнологичными отечественными фабриками. Вьетнам – это порт в практически бескрайний рынок стран АСЕАН с потенциалом в 600 миллионов человек. Несмотря на стихийное бедствие, ВВП этой страны по итогам года составило 6,8 %. А это значит, что перспективы в регионе у Беларуси огромные.