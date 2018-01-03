Внимание и доброту дарят волонтеры Минского прихода преподобного Серафима Саровского

4 Января 2018 15:14

Они посещают семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. Главные волшебники зимы поздравляют с Рождеством и Новым годом, вместе поют песни и вручают подарки - конфеты и игры, развивающие логику.

Такую рождественскую благотворительную акцию проводят каждый год. В этом году поздравления и подарки от волонтеров прихода и воскресной школы получили десятки маленьких минчан.