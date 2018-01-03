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Внимание и доброту дарят волонтеры Минского прихода преподобного Серафима Саровского
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4 Января 2018 15:14

Внимание и доброту дарят волонтеры Минского прихода преподобного Серафима Саровского

Они посещают семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями. Главные волшебники зимы поздравляют с Рождеством и Новым годом, вместе поют песни и вручают подарки - конфеты и игры, развивающие логику.

Такую рождественскую благотворительную акцию проводят каждый год. В этом году поздравления и подарки от волонтеров прихода и воскресной школы получили десятки маленьких минчан.

  

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