Внезапная проверка в Толочинском районе. Одно из сельхозпредприятий посетил министр внутренних дел

12 Апреля 2018 21:13

Сегодня внезапная проверка прошла в Толочинском районе. Одно из сельхозпредприятий посетил министр внутренних дел. С учетом поручений Президента Игорь Шуневич решил лично проверить готовность техники к весеннему севу. Филиал Оршанского комбината хлебопродуктов "Звенячи" проверку МВД не прошел. Слишком печальной предстала картина плюс совершенно невнятные объяснения представителей исполкома и хозяйства.

15 апреля - крайний день готовности техники к посевной. В связи с этим Игорь Шуневич поручил начальнику местной милиции взять данное хозяйство на контроль и провести там в ближайшие дни субботник. Необходимо помочь сельчанам. Кстати, для местной власти этот мониторинг стал большой неожиданностью. В этот день Министр внутренних дел Игорь Шуневич участвовал в открытии нового здания Департамента охраны, но неожиданно изменил свой маршрут.