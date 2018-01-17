Министр по чрезвычайным ситуациям ответил на вопросы журналистов

17 Января 2018 15:03

Ситуация вокруг моста в Житковичах на постоянном контроле у правительства. Не исключено, что вместо понтонной переправы, которая не рассчитана на ледоход, будет работать паром. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям, отвечая на вопросы журналистов. Также Владимир Ващенко рассказал о безопасности на белорусской АЭС. Глава ведомства подчеркнул, что особая задача возложена на департамент ядерной и авиационной безопасности - здесь регулярно проводятся учения.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "В последнее время вы видите, что утихли страсти наших соседей, потому что совершенно беспочвенные были все заявления о безопасности. Станцию мы строим для себя, сегодня никто кроме нас так не испытал тяжесть всех последствий, которая может привести к аварии на АЭС. Все мы это понимаем. При начале строительства Глава государства четко обозначил, что наш станция должна быть самой безопасной".

До конца года Центр безопасности МЧС должен появиться в Могилевской области. А до 2020 года такая работа будет осуществляться в каждом областном центре, в том числе и Минске.