Вифлеемский огонь уже в 18 раз прибыл в Беларусь

19 Декабря 2017 21:38

По традиции перед католическим Рождеством в Беларусь прибыл Вифлеемский огонь. Его передали белорусским скаутам польские коллеги на границе. Священное пламя прибывает в нашу страну уже в 18 раз. По пути в Гродно лампада с огнем преодолела более 5 000 километров. И сегодня частичка священного пламени отправится в Минск и другие костелы Беларуси.

Кстати, зажечь вифлеемскую свечу сможет каждый независимо от конфессии. Отметим, маршрут священного пламени соблюдается на протяжении уже более 30 лет. Лампаду передают даже с континента на континент.