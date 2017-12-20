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Вифлеемский огонь уже в 18 раз прибыл в Беларусь
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19 Декабря 2017 21:38

Вифлеемский огонь уже в 18 раз прибыл в Беларусь

По традиции перед католическим Рождеством в Беларусь прибыл Вифлеемский огонь. Его передали белорусским скаутам польские коллеги на границе. Священное пламя прибывает в нашу страну уже в 18 раз. По пути в Гродно лампада с огнем преодолела более 5 000 километров. И сегодня частичка священного пламени отправится в Минск и другие костелы Беларуси.

Кстати, зажечь вифлеемскую свечу сможет каждый независимо от конфессии. Отметим, маршрут священного пламени соблюдается на протяжении уже более 30 лет. Лампаду передают даже с континента на континент.

  

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