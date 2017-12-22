20 Декабря 2017 21:14

Приветствие белорусам со Святой земли, из города, где более двух тысяч лет назад родился Иисус Христос - Вифлеемский огонь прибыл в Минск. Буквально пару часов назад состоялось торжественная церемония передачи лампады со святыней главному католическому собору Беларуси - архикафедральному Пресвятой Девы Марии. Поприветствовать одну из главных реликвий Рождества собрались верующие и священство. Светильник с огнем в храм по традиции внесли скауты - представители молодежного движения верующих христиан. От священного огня была зажжена гигантская символическая свеча, пламя от которой за три предстоящих дня будет передано всем католическим приходам и костелам не только Минска, но и других городов.

Традиции предрождественской передачи Вифлеемского огня Беларуси уже 18 лет и уже неоднократно первым белорусским городом, который встречает святыню, становится Гродно. Накануне там состоялось чествование реликвии и торжественное богослужение, посвященное событию. Главная же цель мероприятия в том, чтобы святой огонь вошел не только в каждый белорусский храм, но и каждый дом, каждую католическую семью через лампадку, через свечу.