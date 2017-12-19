Вифлеемский огонь прибыл в Беларусь

19 Декабря 2017 17:00

На границе священное пламя белорусским скаутам передали польские харцеры. В своем путешествии из Вифлеема лампада с огнем преодолела более 5 тысяч километров и несколько стран. Сейчас огонь находится на алтаре Кафедрального костела Франциска Ксаверия в Гродно. Зажечь свечу от светоча может каждый.