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Весеннее настроение в фотовыставке
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18 Апреля 2018 18:04

Весеннее настроение в фотовыставке

Весеннее настроение в фотовыставке с цветами, фруктами и хорошим чувством юмора. Совмещение авторских выставок, художественных экспозиций и шопинга стало доброй традицией торговых центров Минска. Автор одной из экспозиций - белорусско-канадский фотограф Алик Замостин.

Фотовыставка с весенними цветами продлится до конца апреля.

  

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