"Веселый Новый год" во Дворце Независимости

4 Января 2018 21:39

Пока взрослые подводят итоги и строят планы, праздник для детей продолжается. И это по сути зарождение еще одной рождественской традиции. В конце декабря на новогодней елке во Дворце Независимости побывали несколько сотен ребят. В Минск приехали победители олимпиад и спортивных соревнований. А сегодня в гостях у Президента дети из многодетных семей, воспитанники детдомов. Сценарий праздника для юных белорусов не иначе написан по волшебным мотивам. Это "Веселый Новый год" с перевоплощениями, мастер-классами и интеллектуальными конкурсами. Каждый ребенок получил подарок от имени Главы государства. Впечатления большого праздника собрала Илона Красутская.

В конце декабря в Беларуси появилась новая традиция. Дворец Независимости собрал на новогодний праздник лучших из лучших: отличников учебы и спорта. Свыше двухсот человек. Но, конечно, в нашей стране куда больше ребят, которые достойны и заслужили побывать в этом статусном здании. По решению Главы государства праздник продолжается. В гостях у Президента сегодня те, кто особенно в эти праздничные дни нуждается в повышенном внимании и заботе.

Сотни разных фамилий, но истории этих ребят словно под копирку. В рабочей резиденции Президента воспитанники детских домов, малыши из опекунских, приемных и многодетных семей. Некоторые из этих ребят (в силу различных обстоятельств) не смогут встретить новогодние и рождественские праздники в кругу родных и близких. Чтобы отвлечься от недетских раздумий, поверить в чудо и доброту сердец, этот праздник организован специально для них.

Несмотря на статусность здания, сегодня здесь разрешены любые детские шалости. Ребята соревновалась наперегонки, играли в прятки и разыгрывали сценки из любимых мультфильмов прямо в зале торжественных церемоний, где обычно проходят самые важные политические мероприятия и встречи глав государств. А пока юные гости загадывали желания, пели, танцевали вместе с любимыми сказочными персонажами, Владислав Крыжановский с любопытством разглядывал интерьеры рабочей резиденции Президента. В свои 12 лет парень пристально следит за последними новостями мировой политики.

Владислав Крыжановский, воспитанник детского дома № 2 г. Минска: "Мечтал сюда попасть, одно из важных зданий. Обычно мы говорим о политике с друзьями, нам интересна эта тема, мы все читаем много книг. Я увлекаюсь географией. И мне интересна политика стран Европы и СНГ".

Энергии хоть отбавляй. Глаза у ребят горят даже после трехчасовой дороги. Одна заветная мечта - попасть в Минск на президентскую елку - уже сбылась. Гостям этого праздника от 7-ми до 12-ти. В интервью озвучивали детские мечты: куклы, конструкторы и новомодные гаджеты. Но были и совсем взрослые желания.

Новый год, безусловно, семейный праздник. Но так случилось, что многие из этих ребят не смогут встретить его вместе с родными. Поэтому сегодняшняя встреча наполнена особым теплом и искренней благодарностью за то, что праздничные дни у них прошли в такой большой компании и теплой атмосфере. Каждый ребенок получил подарок от имени Главы государства.

В любом возрасте каждому приятны сюрпризы под елкой. Но самый желанный и, пожалуй, бесценный подарок – теплота человеческого общения. Эти дети просто верят в чудо. И теперь, согласно новой традиции Дворца Независимости, каждый раз это чудо будет обязательно происходить накануне Нового года. И для тех, кто постарше -, победителей олимпиад и конкурсов, студентов, и тех, кому еще нескоро предстоит определиться с будущей профессией. Знакомства, мастер-классы, интеллектуальные викторины... Завтра праздник состоится еще для нескольких сотен детей. Во Дворце Независимости побывают ребята из Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей.